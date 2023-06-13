У столиці Білорусі місті Мінськ декілька днів тому напали на дівчину-трансгендера, яка гуляла містом із рюкзаком, прикрашеним прапорцями України та ЛГБТ+. Після цього вона перестала виходити на зв'язок і не з'являлася вдома. З'ясувалося, що її засудили на 15 діб позбавлення волі за "поширення екстремістських матеріалів".

Джерело: “Зеркало”

Як повідомляється, інцидент стався 8 червня – про нього розповіла подруга постраждалої.

Трансгендерна дівчина гуляла містом із рюкзаком, до якого були прикріплені два прапорці — України та райдужний, символ ЛГБТ+. На дівчину напав невідомий — він грубо обізвав її, кілька разів ударив та повалив на землю. При цьому він заявив, що дівчина образила Україну, помістивши прапорці поруч.

Наступного дня дівчина розповіла про те, що сталося, а після цього перестала виходити на зв’язок. Подруга звернулася до правоохоронних органів, занепокоївшись, що через образи дівчина могла вчинити самогубство.

Міліція зв’язалася з матір’ю дівчини і та підтвердила, що з 9 червня її дочка не з’являлася вдома. Жінці запропонували написати заяву про зникнення. За кілька днів друзі постраждалої повідомили, що вона перебуває в міліції, у Фрунзенському РУВС, і затримана нібито за протестну діяльність.

Сьогодні, 13 червня, у Фрунзенському районному суді столиці дівчину засудили до 15 діб арешту за ст. 19.11 КоАП (Розповсюдження інформаційної продукції, включеної до республіканського списку екстремістських матеріалів, так само як виготовлення, видання, зберігання або перевезення з метою поширення такої інформаційної продукції).