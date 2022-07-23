Адміністрація президента США Джо Байдена не поспішає передавати Україні бойові безпілотники великого радіуса дії, оскільки остерігається, що БПЛА та його технології можуть опинитись в руках росіян, якщо ЗСУ зазнають поразки.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Ще понад два місяці тому українські посадовці запросили у США чотири БПЛА MQ-1C Gray Eagle. Однак в адміністрації Байдена не поспішають постачати Україні ці бойові БПЛА, посилаючись на низку занепокоєнь. Зокрема в Вашингтоні побоюються втрати технологій на полі бою, а також наголошують, що спершу українські військові повинні навчитись керувати MQ-1C Gray Eagle.

У Пентагоні відмовились коментувати можливість надання Україні бойових безпілотників наголосивши, що тісно співпрацюють з Києвом щодо питання оборони України на полі бою.

“Пентагон не коментує внутрішні обговорення”, – сказав речник міноборони США, капітан ВМС Майк Кафка.

БПЛА MQ-1C Gray Eagle має радіус дії на понад 320 км, він здатен нести одночасно до 4-х ракет Hellfire. Україна вже отримала від США менше сотні тактичних безпілотних літальних апаратів для різноманітних цілей, однак MQ-1C Gray Eagle міг би суттєво змінити ситуацію на полі бою на користь ЗСУ.

Наукова співробітниця з питань національної безпеки Вашингтонського інституту вивчення війни Дженніфер Кафарелла зауважила, що за допомогою бойових БПЛА українці можуть завдати удару по лініях постачання РФ на сході України.

“Отримання цих безпілотників значно розширить можливості України у сфері спостереження та розвідки, а високоточні удари дозволять Україні вражати російські цілі на значно більшій відстані”, — сказала вона.

У General Atomics – яка є розробником MQ-1C Gray Eagle – наголосили, що потенційне надання Україні MQ-1C Gray Eagle не призведе до додаткових продажів для компанії, оскільки БПЛА будуть надавати згідно з умовами контракту з американськими військовими.

Більш того, General Atomics готова взяти на себе витрати, пов’язані з навчанням українських військових.

У компанії готові запропонувати 5-ти тижневе навчання, яке триватиме щоденно по 12 годин. Воно включатиме тренування на симуляторі та живі польоти.