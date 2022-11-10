Криптобіржа Binance відмовилась від угоди з цифровою компанією FTX. Тепер FTX опинилась перед невизначеним майбутнім, адже зіштовхується з багатомільярдним дефіцитом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У Binance заявили, що вирішили не продовжувати необов’язкову угоду з FTX, після того, як перевірили фінансовий стан компанії

“Спочатку ми сподівалися, що зможемо підтримати клієнтів FTX, щоб забезпечити ліквідність, але проблеми виходять за межі нашого контролю чи можливості допомогти”, — йдеться в заяві Binance.

Під час розмови в середу з інвесторами FTX засновник і виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід сказав, що йому потрібне екстрене фінансування через запити клієнтів на зняття коштів, отримані останніми днями, повідомили особи, знайомі з цим питанням. Ці запити викликали виснажливу нестачу ліквідності.

За словами осіб, знайомих з ситуацією, FTX повідомила інвесторам, що сподівається залучити до 4 мільярдів доларів власного капіталу, щоб заповнити дефіцит.

Крах угоди про порятунок між Binance та FTX вплинув на фінансові ринки, і без того охоплені невизначеністю через результати проміжних виборів у США. Індекс Nasdaq у середу впав приблизно на 2,5%, тоді як Dow Jones Industrial Average та S&P 500 впали приблизно на 2%.

Біткойн, найбільша та найвідоміша криптовалюта, впав приблизно на 16%, внаслідок чого його вартість опустилася нижче 16 000 доларів США вперше з листопада 2020 року. Тепер він впав приблизно на 75% від історичного максимуму, досягнутого в листопаді 2021 року.

Також у середу голова Комісії з цінних паперів і бірж Гарі Генслер виніс суворе попередження криптоплатформам після того, як понад рік публічно заохочував їх зареєструватися в його агентстві. Він також порівняв ширший крипторинок зі стеком блоків Jenga, які стають слабшими з кожною невдачею.

Падіння FTX, яке колись вважали блискучим вижилим у важкій індустрії, викликало шок у криптовалютній індустрії. Буквально кілька місяців тому Бенкмен-Фрід виділив майже мільярд доларів, щоб допомогти криптовалютним кредиторам, які борються, і був активним лобістом, якого багато хто вважав обличчям криптовалюти у Вашингтоні.

Відмова Binance тепер залишає майбутнє FTX незрозумілим. Що стало причиною та повний масштаб фінансових проблем FTX невідомі. FTX відмовився від коментарів.

У внутрішньому каналі FTX Бенкман-Фрід написав, що Binance спершу повідомив про відмову від угоди у ЗМІ, а не FTX. Він додав, що криптобіржа раніше ні про що не попереджувала компанію та не висловлювала ніяких застережень.

Бенкман-Фрід написав, що він працює над наступними кроками та робить усе можливе, щоб захистити клієнтів, співробітників та інвесторів.

“Мені дуже шкода, що ми потрапили в це місце, і за мою роль у цьому. Це залежить тільки від мене, і це погано, і мені дуже шкода, але це не робить його кращим”, – написав він.

Окрім FTX та Бенкмана-Фріда, відомим установам, які інвестували в біржу, також загрожують потенційно великі збитки. Серед інвесторів, які минулого року зібрали 900 мільйонів доларів, були SoftBank Group Corp., Sequoia Capital, хедж-фонд Third Point і технологічна компанія прямих інвестицій Thoma Bravo.

У листі своїм інвесторам увечері в середу Sequoia повідомила, що списує 150 мільйонів доларів, які один із її фондів інвестував у FTX, через “ризик платоспроможності” для криптокомпанії.

“Повний характер і ступінь цього ризику на цей час невідомі. Ґрунтуючись на нашому поточному розумінні, ми виділяємо інвестиції до 0 доларів”, — йдеться в листі.

Індивідуальні трейдери також можуть втратити кошти. Відповідно до закріпленої публікації в її офіційному каналі Telegram, FTX припинила виведення з біржі як криптовалюти, так і фіатної валюти.

Майкл Турскі, європейський криптотрейдер, сказав, що не може зняти свої майже 11 000 доларів із FTX із полудня середи. За його словами, ці кошти становили близько 70% його ліквідної чистої вартості.

За його словами, він кілька разів намагався зняти готівку, але безрезультатно.

“Знаючи бренд і ім’я FTX, я б ніколи не подумав, що він пропаде за кілька днів. Навіть якби це було так, я б ніколи не очікував, що вони заборонять усі зняття коштів”, — сказав Турскі.

Збитки, пов’язані з FTX, поширюються за межі самої фірми. Інвестори скинули акції публічних компаній, які прив’язані до криптовалют, володіють ними або отримують комісію за торгівлю ними.

Акції Coinbase Global Inc. впали майже на 10%, попри запевнення її виконавчого директора в Twitter, що компанія має достатні активи для виведення коштів клієнтів і не має істотного впливу на FTX.

Coinbase закрився на найнижчому рівні з моменту виходу на біржу минулого року, коли його оцінка склала 85 мільярдів доларів. Його ринкова вартість у середу становила близько 10 мільярдів доларів.

Акції Silvergate Capital Corp., найближчого банку США до криптосвіту, впали на 12% і втратили близько 75% своєї вартості цього року.

Акції MicroStrategy Inc., яка перетворилася з бізнес-програмного забезпечення в основному на механізм купівлі та утримання біткойнів, впали майже на 20%.

Брокерський додаток Robinhood Markets Inc., який пропонує торгівлю не тільки криптовалютою, згорів через побоювання, що один із його найбільших акціонерів, Бенкман-Фрід, буде змушений відмовитися від своїх акцій. Акції Robinhood впали майже на 14% у середу, збільшивши збитки за тиждень до понад 30%.

Причина скорочення ліквідності FTX досі невідома, але деякі інвестори та власники криптовалюти запитують, чи могли зв’язки між біржею та пов’язаною компанією, гонконгською криптотрейдерською фірмою Alameda Research, сприяти кризі. Мажоритарним власником Alameda є Бенкмен-Фрід, і він заснував як FTX, так і Alameda.

Питання щодо глибини та масштабу фінансових відносин між FTX і Alameda зросли минулого тижня після того, як CoinDesk опублікував звіт, у якому вказано, що більшу частину балансу Alameda склала FTT, криптовалюта, створена FTX.

Криптовалютні біржі, як і їхні аналоги у світі традиційних, регульованих фінансів, покладаються на комбінацію партнерів, які надають цифрові активи для торгівлі, як-от біткойни чи ефір. Так звані маркетмейкери допомагають трейдерам купувати та продавати. Вони отримують оплату, збираючи невелику різницю між ціною пропозиції та ціни пропозиції.

Наявність зв’язків між біржею та маркет-мейкером викликали проблеми з управлінням і потенціал конфлікту інтересів. Теоретично такі зв’язки могли б дозволити маркет-мейкеру потенційно торгувати привілейованою інформацією або використовувати біржу для завищення чи зниження цін певного цінного паперу.

“Ці відносини між пов’язаними сторонами — це тривога, яку визнав би будь-який регулятор”, — сказав Ларрі Харріс, професор фінансів Школи бізнесу Маршалла Університету Південної Каліфорнії та колишній головний економіст Комісії з цінних паперів і бірж.

На традиційних фінансових ринках акцій і ф’ючерсів біржі мають бути нейтральними платформами. Регулятори не заохочують їх зв’язуватися з торговими фірмами. Однак у нерегульованому світі криптовалют таких обмежень немає.

Існували й інші зв’язки між FTX і Alameda, яка, окрім того, що була маркет-мейкером, торгувала для власних цілей. За словами людей, обізнаних із цією справою, фірма використовувала токени FTT FTX як заставу для позик, які вона брала від інших криптокредиторів.

Через кілька днів після звіту CoinDesk FTT пішов у вільне падіння і втратив близько 90% своєї вартості.

Раніше Бенкман-Фрід спростував зв’язок Alameda з FTX, заявивши журналу в лютому, що жоден із маркет-мейкерів FTX не має доступу до будь-яких непублічних ринкових даних. І хоча Alameda торгує на FTX, сказав він, “їхній обсяг становить дуже малу частку від загального обсягу обміну, а доступ до його облікового запису такий самий, як і для інших”.