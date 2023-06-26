Іранська анімаційна студія Kosar 3D розробляє новий шутер Revenge ("Помста") — у центрі сюжету протистояння з НАТО. У грі росіяни разом з іранцями знищують американську біолабораторію в Україні, а також воюють проти українських зомбі-бойовиків.

Джерело: сайт розробників.

“У цій грі було сформовано міжнародне військо безпілотників на чолі з Іраном, яке має завдання стримувати американську армію у третій світовій війні”, — зазначено в описі грі на сайті.

За сюжетом Іран об’єднався з Росією і воює із зомбі-солдатами НАТО. Головному герою у першому завданні треба напасти на американську біолабораторію на території України, де виробляють віруси, які перетворюють українських солдатів на зомбі для атаки на російські війська.

Метою гри є знищення ізраїльської та американської техніки.

“Важливим викликом у комп’ютерній грі Revenge є битва між іранським винищувачем четвертого покоління та американським винищувачем п’ятого покоління F35. У розрахунках на папері битва між цими двома винищувачами, ймовірно, буде пов’язана з перемогою F35, але в повітряному бою або дуже близькому бою перемога з ним буде Су-35, особливо якщо пілот іранець”, — додали розробники.

Ймовірно, гра є відповіддю на Call of Duty MDW2. У ній гравцям пропонують боротися з Корпусом вартових Ісламської революції, а також вбити іранського генерала Горбрані (Касем Солеймані).

Revenge розробляється на двигуні Unreal Engine і вийде на ПК. Орієнтовної дати виходу немає.

Російський пропагандистський телеканал RT вже зробив чотирихвилинний репортаж про цю гру англійською мовою. Російські пропагандисти високо оцінили розробку і назвали її “іранською грою обов’язку”.