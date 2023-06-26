Джерело: сайт розробників.
“У цій грі було сформовано міжнародне військо безпілотників на чолі з Іраном, яке має завдання стримувати американську армію у третій світовій війні”, — зазначено в описі грі на сайті.
За сюжетом Іран об’єднався з Росією і воює із зомбі-солдатами НАТО. Головному герою у першому завданні треба напасти на американську біолабораторію на території України, де виробляють віруси, які перетворюють українських солдатів на зомбі для атаки на російські війська.
“Важливим викликом у комп’ютерній грі Revenge є битва між іранським винищувачем четвертого покоління та американським винищувачем п’ятого покоління F35. У розрахунках на папері битва між цими двома винищувачами, ймовірно, буде пов’язана з перемогою F35, але в повітряному бою або дуже близькому бою перемога з ним буде Су-35, особливо якщо пілот іранець”, — додали розробники.
Ймовірно, гра є відповіддю на Call of Duty MDW2. У ній гравцям пропонують боротися з Корпусом вартових Ісламської революції, а також вбити іранського генерала Горбрані (Касем Солеймані).
Revenge розробляється на двигуні Unreal Engine і вийде на ПК. Орієнтовної дати виходу немає.
Російський пропагандистський телеканал RT вже зробив чотирихвилинний репортаж про цю гру англійською мовою. Російські пропагандисти високо оцінили розробку і назвали її “іранською грою обов’язку”.
- Після трейлера Cyberpunk 2077: Phantom Liberty розробники анонсували, що і в основній грі, і в доповненні буде офіційна українська локалізація на рівні субтитрів.