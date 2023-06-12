Після трейлеру Cyberpunk 2077: Phantom Liberty розробники анонсували, що доповненні буде офіційна українська локалізація на рівні субтитрів.

Джерело: Steam.

Щодо додавання української мови стало відомо на шоу Xbox.

Водночас російські субтитри в грі теж є, але вже без озвучення, яке було в основній. Розробники CD Projekt RED офіційно заявляли, що припинили співпрацю з акторами з Росії та Білорусі у зв’язку з агресією проти України.

Блогер OLDboi пограв у 50-хвилинну демоверсію Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Він розповів, що основні власні назви перекладено за принципом транслітерації, наприклад, Найт-Сіті — це “Найт-Сіті”. Утім під українську мову адаптували місцевий сленг. Зокрема один з персонажів має прізвисько “Соловія”.

Довідка. Cyberpunk 2077 – комп’ютерна рольова гра в жанрі Action/RPG, яка розроблена польською студією CD Projekt RED (творцем популярних ігор про “Відьмака”). Гра є продовженням “Кіберпанк 2020”, де події відбуваються через 57 років у великому місті Найт-Сіті, розташованому в штаті Каліфорнія. У ній розповідається про пригоди персонажа, на ім’я Ві (англ. V): стать, параметри зовнішності та минуле якого гравці зможуть обирати самостійно. Ігровий світ складається з міста, поділеного на унікальні райони, в якому присутній повний цикл дня і ночі.

Доповнення Phantom Liberty розробники характеризують як шпигунський трилер. У ньому буде нова сюжетна лінія з багатьма персонажами, зокрема з таємним агентом Соломоном Рідом у виконанні Ідріса Ельби. Ще розробники додали нові побічні завдання, різноманітні заняття у відкритому світі тощо.

За сюжетом, орбітальний літак президентки Нових Сполучених Штатів Америки збито над найнебезпечнішим районом Найт-Сіті. Головному герою Ві доведеться її рятувати.

Реліз доповнення заплановано 26 вересня 2023 року на PS5, Xbox Series та ПК. Передзамовлення вже відкрили на усіх платформах, вартість DLC — 449₴.