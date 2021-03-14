Виробник вакцини проти COVID-19 німецька компанія BioNTech створює виробничий альянс з 13 компаній для збільшення виробництва цієї самої вакцини.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

BioNTech SE, яка приєдналася до Pfizer Inc. для виробництва і розповсюдження своєї вакцини, створила альянс з 13 компаній, в тому числі Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi HER. Мета компанії – виробництво двох мільярдів доз вакцини в цьому році.

Відзначається, що в Європейському Союзі зараз нестача вакцин, оскільки виробники, в тому числі англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca PLC, не виконали свої зобов’язання з постачання доз.

Дефіцит в основному фіксується в ЄС, який повільніше, ніж його західні союзники, замовляв і схвалював вакцини.

Це може стати проблемою для альянсу BioNTech. У вакцині використовуються нові складні методи, що вимагають рідкісних інгредієнтів і досвіду. Крім того, досить складна логістичний ланцюжок поставок цієї вакцини.

Нагадаємо, що Pfizer і BioNTech в рекордно короткі терміни розробили першу вакцину проти COVID-19.

У BioNTech відзначили, що альянс створюється для збільшення виробництва вакцин і прискорення вакцинації в Європі і за її межами. За словами представника BioNTech, переговори про новий виробничому альянсі були скоординовані з Pfizer.

Компанія з дослідження раку, що базується в невеликому німецькому містечку Майнц, розробила вакцину на основі інноваційної технології РНК-месенджера в лютому 2020 року, а потім уклала партнерську угоду з Pfizer для тестування, виробництва та продажу в усьому світі.

Вакцина була схвалена в Європі і США в грудні після того, як випробування показали, що вона дуже ефективна в профілактиці інфекцій у дорослих. Реальне дослідження, проведене Ізраїлем в четвер, показало, що щеплення також на 94% успішно зупинила безсимптомну передачу.

Проте, не дивлячись на свої успіхи, Pfizer і BioNTech щосили намагалися виробити достатню кількість вакцини для задоволення попиту, викликаючи зростаюче невдоволення в усьому світі темпами доставки.

Після кількох місяців переговорів компанія зібрала мережу компаній, більшість з яких знаходиться в Європі і кілька ключових конкурентів Pfizer. BioNTech заявила, що впевнена, що альянс дозволить їй і Pfizer досягти своєї мети по виробництву двох мільярдів доз до 2021 року.

На даний момент BioNTech і Pfizer продали 500 мільйонів доз в ЄС, 300 мільйонів в США, 120 мільйонів в Японію, 110 мільйонів в Китай і його території, 40 мільйонів в Великобританію і 20 мільйонів в Канаду.

Мільйони доз були продані по нерозкритим контрактами з Близьким Сходом і іншими країнами, а 40 мільйонів були продані Covax, міжнародної ініціативи з постачання вакцин в країни, що розвиваються. Очікується, що попит продовжить зростати.