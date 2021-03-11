Про це він сказав на зустрічі з представниками компаній, які виробляють вакцини, повідомляє Reuters.
Напередодні Байден офіційно оголосив про те, що уряд США замовив ще 100 мільйонів доз однокомпонентної вакцини Johnson & Johnson.
“Якщо у нас буде надлишок, ми поділимося ним з рештою світу. Коронавірус – це не те, що можна зупинити парканом, незалежно від того, якої висоти ви його побудуєте. Ми не будемо в безпеці, поки світ не стане безпечним. Отже , ми збираємося почати з того, щоб в першу чергу подбати про американців, а потім ми спробуємо допомогти решті світу”, – сказав Байден.
Також США зобов’язалися виділити 4 мільярди доларів на глобальну ініціативу COVAX з розповсюдження вакцин в країнах, що розвиваються.
Він зазначив, що до кінця травня в США вакцинують всіх дорослих.
В суботу було встановлено рекорд – 2,9 мільйона вакцинацій за один день.
У Центрі з контролю і профілактики захворювань повідомили, що вже було розподілено понад 123 мільйони доз вакцин, з яких для населення використовували 93,7 мільйона доз.
Майже 18% населення США, або 58,9 млн дорослих, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
Президент США Джо Байден раніше закликав американців продовжувати зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захворювань.
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