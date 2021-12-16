4 грудня скандальний блогер, який провокує патрульних на конфлікт і знімає це на камеру, вилаяв поліціянта і плюнув йому в обличчя. Сьогодні його затримали.

Про це написав патрульний Олександр Білошицький у Facebook.

Блогер працює під псевдонімом “Vitos Dnepr”. Він провокує поліціянтів і записує відео зі спілкуванням з ними. 4 грудня чоловік спровокував конфлікт з патрульним – світив йому в обличчя ліхтариком, лаявся на нього та зрештою плюнув в обличчя.

16 грудня стало відомо, що блогера затримав спецпідрозділ “Схід”.

“Окрім карми, існує і буква закону, за якою цей громадянин буде нести відповідальність. А саме, за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі йому вручена підозра”, – заявив патрульний Олександр Білошицький.

“Ми маємо визначитись: хочемо жити в правовій державі, чи в хаосі? Я за перше”, – додав він.

У мережі з’явилося відео затримання блогера. Під час затримання правоохоронці повалили його на землю, під час обшуків авто знайшли кепку з форми патрульної поліції України.