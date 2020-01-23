Про це повідомляє британське інтернет-видання indy100.

“Конор МакГрегор зробив Дональду Трампу найбільший комплімент, який він коли-небудь отримував”, — зазначає видання.

Зокрема, 20 січня, в третю річницю президентства Дональда Трампа, МакГрегор написав в твітер таке звернення до Дональда Трампа:

“Феноменальний президент. Цілком можливо, 🐐 США. У будь-якому випадку, безумовно, один з них, бо він сидить на плечах багатьох дивовижних гігантів, які були до нього. … Неймовірний. Вітаю з Днем Мартіна Лютера Кінга молодшого”.

Як зазначають журналісти, смайл козла, яким МакГрегор доповнив пост, означає в спортивних колах “найвеличніший з усіх часів”.

При цьому раніше боєць UFC МакГрегор абсолютно по-іншому відгукувався про американського політика. Зокрема в 2015 він заявив публічно, що Трампу варто “закрити свій великий товстий рот”. У 2017 році, коли Трампа обрали президентом, МакГрегор також не був у захваті. Зокрема, він заявляв, що громадськості “промили мізки”, і тому всі думають, що з приходом Трампа до влади “щось трапиться”. Варто зазначити, що Трамп не проігнорував цей доброзичливий жест спортсмена та відповів на нього привітанням — напередодні МакГрегор переміг Дональда Черроне в поєдинку з бойових мистецтв UFC в напівсередній вазі в суботу лишень за 40 секунд. Це була перша перемога Макгрегора в UFC за останні 3 роки.