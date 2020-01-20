Про це американський лідер заявив в твітер.

Нагадаємо, три года назад Дональд Джон Трамп приніс присягу як президента Сполучених Штатів Америки. У своїй інавгураційній промові він заявив, що 20 січня 2017 року стане історичним днем, коли народ Америки візьме владу в свої руки.

За три роки, 20 січня 2020 року, Трамп вирішив підвести проміжні підсумки свого президентства. Цей день збігся Днем Мартіна Лютера Кінга — федеральним святом США, яке відзначається щорічно в третій понеділок січня та присвячено борцеві за права афроамериканців, лауреату Нобелівської премії миру Мартіну Лютеру Кінгу.

“Рівно три роки тому, 20 січня 2017 року, я був приведений до присяги. Настільки доречно, що сьогодні також День Мартіна Лютера Кінга молодшого”, — написав Трамп.

Американський лідер заявив, що за три роки його команді вдалося рекордно знизити рівень безробіття та поліпшити ряд показників.

“Безробіття серед афроамериканців, безумовно, найнижче в історії нашої країни. Крім того, кращі показники бідності, молоді та зайнятості за всю історію. Чудово!”, — додав він.

Нагадаємо, 10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі щодо його імпічменту. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.