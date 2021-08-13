Про це йдеться в заяві компанії Boeing.
У Boeing збираються детально вивчити всі помилки, які виникають при роботі корабля.
Boeing повідомила про своє рішення NASA. Аби скерувати Starliner назад на завод, його потрібно спершу зняти з ракети Atlas V і повернути до Центру обробки комерційних екіпажів та вантажів.
Основана проблема, з якою потрібно розібратися Boeing – чому чотири клапани двигуна не можуть відкритися.
Як відомо, Starliner залишався на вершині ракети Atlas V після останнього невдалого запуску. Водночас Boeing працювала над виправленням помилок в роботі космічного апарату.
“Тепер ми продовжимо працювати над проблемою на заводі та вирішили відмовитися від найближчого пробного запуску, аби наше місце могли зайняти інші пріоритетні національні місії”, – пояснив керівник програми Boeing’s Commercial Crew Program Джон Воллмер.
- В грудні 2019 року корпорація United Launch Alliance вперше вивела в космос Boeing CST-100 “Старлайнер”, який повинен пристикуватися до Міжнародної космічної станції.