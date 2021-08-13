Американська компанія Boeing вирішила повернути на завод космічний корабель Starliner, який до цього планувалося спорядити на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Про це йдеться в заяві компанії Boeing.

У Boeing збираються детально вивчити всі помилки, які виникають при роботі корабля.

Boeing повідомила про своє рішення NASA. Аби скерувати Starliner назад на завод, його потрібно спершу зняти з ракети Atlas V і повернути до Центру обробки комерційних екіпажів та вантажів.

Основана проблема, з якою потрібно розібратися Boeing – чому чотири клапани двигуна не можуть відкритися.

Як відомо, Starliner залишався на вершині ракети Atlas V після останнього невдалого запуску. Водночас Boeing працювала над виправленням помилок в роботі космічного апарату.

“Тепер ми продовжимо працювати над проблемою на заводі та вирішили відмовитися від найближчого пробного запуску, аби наше місце могли зайняти інші пріоритетні національні місії”, – пояснив керівник програми Boeing’s Commercial Crew Program Джон Воллмер.