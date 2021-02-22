Компанія Boeing рекомендувала всім авіалініям призупинити польоти своїх літаків серії 777 після загоряння двигуна Pratt & Whitney PW 4000 на одному з лайнерів в небі над США.

Про це повідомляється на сайті корпорації.

“Boeing активно відстежує недавні події, пов’язані з рейсом 328 United Airlines. Поки розслідування Національної ради з безпеки на транспорті продовжується, ми рекомендували призупинити експлуатацію 69 знаходяться в експлуатації і 59 знаходяться на зберіганні літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112”, – заявили в компанії.

Boeing також підтримала вчорашнє рішення Бюро цивільної авіації Японії і сьогоднішнє рішення Федерального управління цивільної авіації США (FAA) про припинення польотів 777 літаків з двигунами Pratt & Whitney 4000-112.

“Ми працюємо з цими регуляторами, оскільки вони вживають заходів, поки ці літаки знаходяться на місцях, і подальші перевірки проводяться компанією Pratt & Whitney”, – додали в компанії.