Про це повідомляється на сайті корпорації.
“Boeing активно відстежує недавні події, пов’язані з рейсом 328 United Airlines. Поки розслідування Національної ради з безпеки на транспорті продовжується, ми рекомендували призупинити експлуатацію 69 знаходяться в експлуатації і 59 знаходяться на зберіганні літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112”, – заявили в компанії.
Boeing також підтримала вчорашнє рішення Бюро цивільної авіації Японії і сьогоднішнє рішення Федерального управління цивільної авіації США (FAA) про припинення польотів 777 літаків з двигунами Pratt & Whitney 4000-112.
“Ми працюємо з цими регуляторами, оскільки вони вживають заходів, поки ці літаки знаходяться на місцях, і подальші перевірки проводяться компанією Pratt & Whitney”, – додали в компанії.
- Напередодні рейс United Airlines був змушений повернутися в міжнародний аеропорт Денвера в суботу після того, як незабаром після зльоту у літака Boeing 777-200 відмовив двигун. Уламки впали на футбольні поля, будинки і двори в місті Брумфілд (штат Колорадо).