На Донбасі протягом минулої доби бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики стріляли із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано поблизу Хутора Вільного, Кримського, Луганського, Південного, Березового, Старогнатівки та Мар’їнки.

“За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення”, – повідомили у штабі.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню один раз поблизу Невельського.

“У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації. За поточну добу втрат серед українських захисників немає”, – додали в штабі.

За даними розвідки, 29 червня наші захисники поранили двох загарбників.