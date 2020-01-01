Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.
При цьому підкреслюється, що мандат ОБСЄ передбачає захищений і вільний доступ представників місії по всій території України.
“В черговий раз в щоденному звіті від 31 грудня 2019 СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії в проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябрь) і Приморське. Крім того, представники збройних формувань Російської Федерації не дозволили спостерігачам увійти на територію об’єкта збройних формувань біля населеного пункту Михайлівка”, – сказано в повідомленні.
При цьому в штабі операції допускають, що причиною таких дій бойовиків може бути їх прагнення приховати заборонену діяльність або підготовку військ.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.
- Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков зазначав, що “формула Штайнмаєра” вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, тільки “звучить трішечки інакше”.