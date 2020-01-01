Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

При цьому підкреслюється, що мандат ОБСЄ передбачає захищений і вільний доступ представників місії по всій території України.

“В черговий раз в щоденному звіті від 31 грудня 2019 СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії в проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябрь) і Приморське. Крім того, представники збройних формувань Російської Федерації не дозволили спостерігачам увійти на територію об’єкта збройних формувань біля населеного пункту Михайлівка”, – сказано в повідомленні.

При цьому в штабі операції допускають, що причиною таких дій бойовиків може бути їх прагнення приховати заборонену діяльність або підготовку військ.