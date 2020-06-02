Незаконні збройні формування РФ обстріляли позиції ООС з житлових кварталів населених пунктів в Донецькій області.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики вели вогонь з житлових кварталів в північній частині села Новоласпа (13 хв 82-го калібру). Також в н.п. Староласпа незаконні збройні формування розмістили артилерійські системи поряд з будинками мирних жителів і зробили три постріли в бік украънських захисників у Старогнатівці.

Крім цього, бойовики розмістили міномети калібру 82 мм на кордоні ділянки розведення №3 “Петрівське” та обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Богданівки.

У штабі вважають, що метою таких дій було змусити українських захисників відкрити вогонь, щоб в подальшому звинуватити їх у порушенні домовленостей про мир.

“Цілком очевидно, що такі підступні дії збройні формування РФ свідомо здійснюють напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи з метою дискредитації Збройних Сил України. Об’єднані сили на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали”, — наголосили в штабі.