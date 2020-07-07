Минулої доби бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український воїн отримав бойове травмування.

Про це повідомили у штабі ООС.

Бойовики застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії.

Обстріли зафіксовано поблизу Новгородського, на підступах до населених пунктів Зайцеве та Південне, неподалік Хутору Вільного, Верхньоторецького, біля Старогнатівки.

“За минулу добу внаслідок обстрілів противника один український воїн отримав бойове травмування”, – повідомили у штабі.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню. Ворог вів вогонь на підступах до Новотошківського, поблизу Старогнатівки та неподалік Водяного.

За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.