Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Оперативники СБУ встановили, що приватний підприємець з тимчасово підконтрольного бойовикам Алчевська разом з дружиною надавали жителям ОРДЛО послуги з пасажирських перевезень на підконтрольну української влади територію і “заочного” оформлення соціальних виплат”, – сказано в повідомленні.

За інформацією контррозвідки, подружжя було завербоване терористами рік тому. Їм було поставлено завдання надавати інформацію про колег, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Крім того, бойовики вимагали від подружжя список клієнтів, які користуються послугами з оформлення українських соціальних виплат.

“Псевдоспецслужба “ЛНР” використовувала отримані персональні дані для формування бази громадян, які регулярно відвідують українські державні установи. Бойовики планували потім залучити їх до протиправної діяльності на шкоду державним інтересам України”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що чоловік і жінка були затримані під час чергової поїздки. В їх транспортному засобі правоохоронцям вдалося знайти більше 150 документів жителям тимчасово окупованих територій, серед яких були трудові книжки, свідоцтва про смерть, народження, нотаріальні довіреності.

“Під час проведення контррозвідувальних заходів оперативники СБУ отримали докази фактів співпраці перевізників з “спецслужбою” бойовиків і встановили особи кураторів”, – відзначають в СБУ.

В даний момент співробітники української спецслужби встановлюють, хто в українських державних установах може бути причетний до функціонування злочинної схеми.