Бойовики перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на ділянках розведення сил та засобів на Донбасі.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

“П’ятий день поспіль представники збройних формувань Російської Федерації обмежують доступ спостерігачів Місії поблизу ділянки розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське до камери СММ”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, бойовики відмовили патрулям Місії у в’їзді на окуповану територію (населені пункти Староласпа, Заїченко, Приморське та Соснівське). Також представники збройних формувань Російської Федерації попросили патруль Місії покинути район населеного пункту Ізварине.

“Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими”, — зазначили в штабі.