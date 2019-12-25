Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.
Зокрема, в щоденному звіті представники моніторингової місії інформують про шість випадків, коли бойовики відмовляли їм у доступі на тимчасово окуповані території і один випадок затримки.
Уточнюється, що терористи відмовили патрулю ОБСЄ в проїзді в районах населених пунктів Заїченко, Новоазовська, Безімянного, Приморського, Петровського та Роздольного на півдні Донецької області.
“Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на неприпустимість дій з перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандата Місії”, – сказано в повідомленні.
Також в прес-службі нагадують, що мандат моніторингової місії передбачає безпечний і вільний доступ представників ОБСЄ по всій території України.
“Усі підписанти Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також з тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням”, – йдеться в повідомленні.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.
- Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков зазначав, що “формула Штайнмаєра” вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, тільки “звучить трішечки інакше”.