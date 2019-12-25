Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, в щоденному звіті представники моніторингової місії інформують про шість випадків, коли бойовики відмовляли їм у доступі на тимчасово окуповані території і один випадок затримки.

Уточнюється, що терористи відмовили патрулю ОБСЄ в проїзді в районах населених пунктів Заїченко, Новоазовська, Безімянного, Приморського, Петровського та Роздольного на півдні Донецької області.

“Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на неприпустимість дій з перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандата Місії”, – сказано в повідомленні.

Також в прес-службі нагадують, що мандат моніторингової місії передбачає безпечний і вільний доступ представників ОБСЄ по всій території України.

“Усі підписанти Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також з тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням”, – йдеться в повідомленні.