Про це повідомили в пресцентрі командування операції Об’єднаних сил.
Під обстріл потрапили захисники Старогнатівки, Водяного та Хутора Вольного.
Бойовики при обстрілі застосовували протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю проти українських військових.
Також повідомляється, що бойовики обстріляли Богданівку з боку Петрівського.
Попри обстріли втрат серед підрозділів Об’єднаних сил з початку доби не зафіксовано.
- За добу 13 липня бойовики на Донбасі 18 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого троє українських військових загинули, один був поранений і ще один отримав бойове травмування.