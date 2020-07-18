Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли ділянку розведення сил у районі Богданівки зі стрілецької зброї. Було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили в пресцентрі командування операції Об’єднаних сил.

Під обстріл потрапили захисники Старогнатівки, Водяного та Хутора Вольного.

Бойовики при обстрілі застосовували протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю проти українських військових.

Також повідомляється, що бойовики обстріляли Богданівку з боку Петрівського.

Попри обстріли втрат серед підрозділів Об’єднаних сил з початку доби не зафіксовано.