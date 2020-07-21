На Донбасі проросійські бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції поблизу Павлополя, внаслідок чого поранення отримали двоє бійців.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що сьогодні збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції бійців ООС.

“Внаслідок обстрілів з автоматичних станкових гранатометів двоє наших воїнів отримали осколкові поранення. Військовослужбовців оперативно доставили до лікувального закладу і надали належну медичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

У відповідь українська сторона застосувала вогневі засоби, втрати противника уточнюються.