Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що сьогодні збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції бійців ООС.
“Внаслідок обстрілів з автоматичних станкових гранатометів двоє наших воїнів отримали осколкові поранення. Військовослужбовців оперативно доставили до лікувального закладу і надали належну медичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
У відповідь українська сторона застосувала вогневі засоби, втрати противника уточнюються.