Про це йшла мова в його інтерв’ю Дмитру Гордону.

Говорячи про те, чи залишиться Зеленський “чесною людиною, що не замішана в корупції”, Богдан заявив: “Я дуже-дуже-дуже сильно хочу в це вірити й дуже старанно себе в цьому переконую”.

Він підтвердив, що у нього є сумніви в цьому, і зазначив, що жорсткої реакції на “схематози” серед “своїх” від президента немає.

“Те, що я знаю точно, коли при ньому спливають якісь схематози в його оточенні, він все переводить в жарт. Він не карає, він каже: “Ну це ж свої там це”. Те, що я бачу зараз, з різних точок зору, різних джерел, він переводить в жарт недобры історії. Там, де треба карати, він відмовчується. Навіть не відмовчується, вдає, що він не зрозумів, що відбувається. Він розуміє, але робить вигляд, що… ” , – сказав Богдан.

Це, на думку Богдана, “говорить про те, що це все погано закінчиться”.