Під час проведення чергової операції члени контррозвідки СБУ (Служби безпеки України) встановили та затримали стрільця збройного угрупування "Сомалі".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, бойовиком виявився житель Донецької області, який став членом збройного формування у 2018 році.

Зловмисник був членом штурмового підрозділу НЗФ (незаконних збройних формувань) т. зв. ДНР, що чинило збройний супротив українським військовим, які були залучені до операції ООС у районі н. п. Широка Балка, Пікузи (кол. Комінтерново), Доломітне Донецької області.

Через деякий час бойовик таємно втік на підконтрольну Україні територію та намагався уникнути правосуддя.

Під час обшуків місця його перебування слідчі виявили військовий квиток ДНР та засоби зв‘язку із доказами протиправної діяльності.

До того ж зловмисник надав покази проти кадрових військових збройних сил РФ, які здійснюють керівництво незаконними збройними формуваннями на посадах радників.

Слідчими СБУ було висунуто бойовику звинувачення про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Зараз підозрюваний знаходиться під вартою.

Продовжується досудове розслідування з метою встановлення всіх обставин незаконної діяльності.