Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що минулої доби окупанти здійснили постріл з підствольного гранатомету поблизу Новолуганського.
“Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали”, — повідомили у штабі.
Крім того, від початку поточної доби ворог здійснив ще один провокативний обстріл поблизу Новотошківського, застосувавши підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.
За даними штабу, втрат серед українських військових не було.
- Раніше повідомлялося, що на Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій почалося з 00:01 понеділка, 27 липня.
- Проте вже через 20 хв бойовики на Донбасі порушили режим перемир’я.
- У першу добу перемир’я на Донбасі бойовики тричі атакували позиції українських військових.