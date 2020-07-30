У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики здійснили два провокативні обстріли, тим самим порушивши режим "повної і всеосяжної тиші".

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що минулої доби окупанти здійснили постріл з підствольного гранатомету поблизу Новолуганського.

“Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали”, — повідомили у штабі.

Крім того, від початку поточної доби ворог здійснив ще один провокативний обстріл поблизу Новотошківського, застосувавши підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.

За даними штабу, втрат серед українських військових не було.