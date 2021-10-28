Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України, внаслідок чого минулої доби загинув український захисник.

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. В напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. В бік Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети. А в районі Лебединського та Зайцевого обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. А біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Зазначається, що внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил сьогодні немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.