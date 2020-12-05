Covid-19 Україна

оновлено 05.12.2020 о 08:02

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Бойовики на Донбасі двічі порушили «тишу»: є поранений

Упродовж минулої доби, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Субота, 5 грудня 2020, 08:56

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю.

Зазначається, що внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Обстріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

  • 11 листопада в результаті обстрілу російсько-окупаційних військ отримав вогнепальне поранення український військовослужбовець.
Теги: бойовики на Донбасі, ООС

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