Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Незаконні збройні формування Росії порушили домовленості, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, в районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід”.
Бойовики здійснили два постріли з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки, три черги зі стрілецької зброї і постріл з ручного протитанкового гранатомета – близько Мар’їнки.
“Ворожі вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали”, – йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що ще одне порушення домовленостей було зафіксовано на Приазов’ї.
В районі населеного пункту Пищевик був виявлений проліт безпілотника з перетином лінії розмежування.
“Наші засоби радіоелектронної боротьби придушили безпілотник противника, що зробило неможливим його подальше використання”, – йдеться в повідомленні.
Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.
- 12 вересня на всіх ділянках відповідальності українських бригад обстрілів з боку бойовиків “Л/ДНР” зафіксовано не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.