Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Українські військові у повному обсязі дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.
“Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою. Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання”, – йдеться у повідомленні.
- У день зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки”, 11 вересня, порушень домовленостей щодо перемир’я на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.