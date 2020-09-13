Минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності украънських бригад обстрілів з боку бойовиків "Л/ДНР" зафіксовано не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Українські військові у повному обсязі дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

“Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою. Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання”, – йдеться у повідомленні.