Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
“Упродовж минулої доби, 10 жовтня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета”, – йдеться у повідомленні.
Втрат і поранень серед українських військових не було, вогонь у відповідь вони не відкривали.
Також повідомляється, що з початку доби, 11 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не було – по всій лінії розмежування спостерігається тиша.
- Упродовж минулої доби, 9 жовтня, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.