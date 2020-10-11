За минулу добу, 10 жовтня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі біля с. Водяного.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

“Упродовж минулої доби, 10 жовтня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета”, – йдеться у повідомленні.

Втрат і поранень серед українських військових не було, вогонь у відповідь вони не відкривали.

Також повідомляється, що з початку доби, 11 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не було – по всій лінії розмежування спостерігається тиша.