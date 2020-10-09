Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили "режим тиші" на Донбасі. При цьому, українські військові не постраждали.

Про це повідомили в прес-центрі операції Об’єднаних сил.

У повідомленні сказано, що в районі населеного пункту Піски бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Опитного бойовики здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями із застосуванням ручного протитанкового гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.

“Ворожі провокації не представляли загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, тому у відповідь вогонь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, – сказано в повідомленні.

З початку цієї доби бойовики не порушували “режим тиші”.