Про це повідомили в прес-центрі операції Об’єднаних сил.
У повідомленні сказано, що в районі населеного пункту Піски бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Опитного бойовики здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями із застосуванням ручного протитанкового гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.
“Ворожі провокації не представляли загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, тому у відповідь вогонь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, – сказано в повідомленні.
З початку цієї доби бойовики не порушували “режим тиші”.
- Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська за добу 3 жовтня п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.