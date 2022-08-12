Український боксер Василь Ломаченко втрапив у скандал. опублікувавши в соцмережі інтерв'ю митрополити Луки Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Останній у своєму інтерв'ю заявляв, що українців бомбардують через підтримку ЛГБТ-спільноти та нецензурні вислови.

Відповідне відео опубліковано в Instagram-аканті спортсмена.

Ролик, опублікований у соцмережі Ломаченка – це сюжет російської служби BBC про митрополита УПЦ МП Луку.

Сюжет було опубліковано ще 30 березня 2022 року, тобто через місяць після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Тоді, у коментарі журналістам, Лука заявив, що незадовго до 24 лютого 2022 року, українська делегація у ПАРЄ підтримала резолюцію, яка “по суті оголошує терор всім, хто противник ЛГБТ”.

Митрополит УПЦ МП окремо наголосив, що всі члени української делегації підтримали цю резолюцію.

“Може хтось сподівався на те, що Києво-Печерські святі спокійно дивитимуться з неба, як Києвом — колисками православ’я Святої Русі – ходитимуть содоміти? Чи Матері Божій буде байдуже, що в її святому домі замість пап та мам з’являться батьки номер один і номер два?”, — зауважив тоді Лука.

Священнослужитель також поскаржився, що замість того, аби молитись, в українських містах “розклеюють плакати з матами”.

“Тому не треба дивуватися, коли вони руйнуватимуться бомбами. А як може бути інакше?”, — резюмував він.

Сам Ломаченко, опублікувавши це інтерв’ю, підписав його однією короткою фразою: “Часть 1-я. Убийство – Грех” додавши також смайл у вигляді православного хреста.

Та більшість підписників Ломаченка не оцінили такий допис боксера. У коментарях можна побачити чимало критики у бік спортсмена.

“Вася ты проломил дно”.

“Ничего нового, позиця твоя всем понятна”.

“Ну прикол, 170 дней полномасштабной войны а у васи вата еще не выгорела из головы”.

“Господи, з‘їбись ти вже на росію і іди в церкву гроші пи3дити і молитись руzzкому міру”.

“Вася – пора переезжать с Америки в Россию и там жить. Смени украинское гражданство, если ты так любишь Кирилла и Россию”.

Варто зауважити, що Василь Ломаченко й раніше був прихильником УПЦ МП. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав територіальної оборони Білгород-Дністровського.