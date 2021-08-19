Боксера Петра Очеретяного, який під час конфлікту в Києві у січні 2019 року завдав смертельну травму працівнику Управління державної охорони, засудили до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Подія сталася вночі 2 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці.

Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому, між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.

В ході конфлікту, чоловік наніс удар одному з пасажирів автомобіля в область правої частини обличчя – голову, чим заподіяв йому тілесні ушкодження у вигляді внутрішньочерепної травми.

Зазначається, що від отриманої травми потерпілий помер на місці. А зловмисник з місця події зник. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер Петро Очеретяний.

Як встановили пізніше, потерпілий був співробітником Управління державної охорони.

У ході судового розгляду обвинувачений свою винуватість в інкримінованому злочині не визнавав.

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

18 серпня Печерський районний суд виніс обвинувальний вирок, яким боксера визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до реальної міри покарання – позбавлення волі строком на 7 років.

У прокуратурі додали, що після вивчення тексту вироку, буде вирішено питання щодо його оскарження.