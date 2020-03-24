Про це повідомляє телеканал CNN.

Ситуація в країнах

У провінції центрального Китаю Хубеї, епіцентрі спалаху коронавірусу, в середу влада планує зняти майже всі карантинні обмеження. При цьому превентивні заходи будуть діяти в столиці провінції Ухані до 8 квітня.

В Індії посилили обмеження у всіх в 30 штатах і союзних територіях, які торкнулися близько двох третин населення.

Незважаючи на те, що в Індії 492 підтверджених випадки зараження вірусом і дев’ять смертей, продовжують рости побоювання щодо більш масштабного спалаху. Експерти кажуть, що Індія не проводить тестування достатньої кількості населення, щоб дізнатися істинний масштаб проблеми. У деяких районах Індії навіть базові заходи ізоляції буде надзвичайно складно впровадити. У 2011 році, згідно зі звітом уряду Індії, 29,4% міського населення країни жили в трущобах. У багатьох будинках немає ванних кімнат або водопроводу. Жителі нетрів набирають воду із загального крана.

У вівторок кілька австралійських штатів встановлюють прикордонні контрольно-пропускні пункти.

Албанія запровадила сувору 16-годинну щоденну комендантську годину.

У Великобританії заборонили людям виходити з дому, за винятком “дуже поважних” причин.

43-м відсоткам населення США сказали залишатися вдома: у 16 штатах видали накази про те, щоб люди залишитися вдома. Такі заходи торкнуться 142 мільйони осіб. У США зареєстровано понад 42 600 випадків зараження коронавірусов, не менше 540 людей померло.

На Гаваях перша смерть від коронавірусу.

Кредити МВФ

Низка країн на Близькому Сході та в Центральній Азії звернулися до Міжнародного валютного фонду з проханням про фінансову підтримку в зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Заклики відкласти Олімпіаду

Новозеландські спортсмени стали останніми, хто підтримав перенесення Олімпійських ігор 2020 року, а їх, у свою чергу, підтримав Олімпійський комітет країни.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе сьогодні ввечері зустрінеться з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Ситуація в Азії

Таїланд повідомив про ще трьох смертях і 106 нових випадків інфікування. Всього в країні захворіло 827 осіб. Тайські чиновники обговорюють введення надзвичайних заходів.

Губернатор Токіо попередив, що столиця Японії може бути закрита на карантин, якщо кількість випадків захворювання коронавірусів зросте.

М’янма повідомила про перші два випадки зараження.

Пекін буде відправляти на карантин і перевіряти усі міжнародні рейси, які прибувають, незалежно від пункту призначення, а Макао заборонить в’їзд більшості нерезидентів.

Пакистан приваблює армію до боротьби зі спалахом коронавируса.

Влада закриє весь громадський транспорт. Автозаправки працюватимуть тільки в певні дні тижня. У країні є 892 підтверджених випадки зараження коронавірусом, шість людей померло.