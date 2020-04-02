Більше 60 % українців не помітили успіхів нової влади в питанні зниження тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, респондентам було поставлено запитання, наскільки успішно нова влада (президент, Уряд, Верховна Рада, правоохоронці) справляється зі зниженням тарифів.

У результаті 62 % опитаних заявили, що не бачать успіхів нової влади в справі зниження тарифів ЖКГ. І лише 24 % висловили думку, що успіхи є.

Ще 14 % не визначилися з відповіддю.

КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3 %.