Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Так, респондентам було поставлено запитання, наскільки успішно нова влада (президент, Уряд, Верховна Рада, правоохоронці) справляється зі зниженням тарифів.
У результаті 62 % опитаних заявили, що не бачать успіхів нової влади в справі зниження тарифів ЖКГ. І лише 24 % висловили думку, що успіхи є.
Ще 14 % не визначилися з відповіддю.
КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3 %.
- Раніше майже половина українців (46%) заявили, що їхні витрати на оплату комунальних послуг у січні 2020 року зросли в порівнянні з січнем 2019 року. Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 21 по 25 лютого 2020 року.