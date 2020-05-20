У Болгарії виступили проти поділу Болградського району Одеської області.

Про це повідомляє прес-служба болгарського парламенту.

Уточнюється, що за відповідну заяву віддали свої голоси 109 болгарських депутатів.

У заяві сказано, що Болгарія рішуче не згодна з адміністративними змінами в Одеській області України і закликає зберегти цілісність болгарської громади в Болградському районі по ходу майбутньої адміністративно-територіальної реформи.

“Національна асамблея Республіки Болгарії наполягає на тому, що рішення проблем болгарської громади в Україні є пріоритетним питанням, яке має вирішуватися в дусі прекрасних відносин між двома країнами і в відповідно до європейських цінностей”, – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що заяву направили послу України в Болгарії.

Відзначається, що мова йде про рішення українського уряду розділити Болградський район Одеської області на кілька різних територіальних громад.