Про це повідомляє прес-служба болгарського парламенту.
Уточнюється, що за відповідну заяву віддали свої голоси 109 болгарських депутатів.
У заяві сказано, що Болгарія рішуче не згодна з адміністративними змінами в Одеській області України і закликає зберегти цілісність болгарської громади в Болградському районі по ходу майбутньої адміністративно-територіальної реформи.
“Національна асамблея Республіки Болгарії наполягає на тому, що рішення проблем болгарської громади в Україні є пріоритетним питанням, яке має вирішуватися в дусі прекрасних відносин між двома країнами і в відповідно до європейських цінностей”, – сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що заяву направили послу України в Болгарії.
Відзначається, що мова йде про рішення українського уряду розділити Болградський район Одеської області на кілька різних територіальних громад.
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