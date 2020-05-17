Про це повідомляє американський канал ABC.

“Коаліція з 62 країн підтримала спільний заклик Австралії і Європейського Союзу до незалежного розслідування джерела виникнення та масового поширення коронавірусу перед важливим засіданням Всесвітньої організації охорони здоров’я в Женеві, яке пройде в понеділок”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що серед цих країн Великобританія, Росія, Японія, Туреччина, Індонезія, Південна Корея і Південна Африка.

За словами міністра закордонних справ Австралії, прихильники ініціативи хочуть “допомогти світу витягти уроки” з пандемії коронавірусу.

При цьому на даний момент Сполучені Штати Америки і Китай не підтримали ідею провести розслідування.

Зокрема, в Пекіні ініціатива викликала осуд.

У свою чергу американські дипломати наполягають на більш жорсткому формулюванні, що закликає розслідувати походження вірусу, починаючи саме з Китаю.