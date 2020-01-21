Уповноважений з прав людини Людмила Денисова розповіла, скільки в'язнів на тимчасово окупованих територіях очікують повернення.

Про це Денисова повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За словами омбудсмена, від початку бойових дій на Донбасі, українській владі для подальшого відбування покарання було передано 386 ув’язнених, які незаконно утримувалися бойовиками терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях.

“Станом на сьогодні отримано 569 заяв громадян та їх родичів, а також очікують бути переданими 138 осіб з тимчасово окупованої території Луганської області. Висловила надію на подальшу допомогу ОБСЄ в цьому процесі, адже це сприятиме відновленню порушених прав українських громадян”, – розповіла вона.

Також Денисова зазначила, що деякі ув’язнені на тимчасово окупованих територіях знаходяться досі в місцях позбавлення волі попри те, що їх термін покарання на сьогоднішній день вже закінчився.