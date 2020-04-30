Більшість американських штатів відкривають свої кордони вже найближчими днями.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Уточнюється, що в наступні кілька днів відкриє свої кордони як мінімум 31 штат Америки.

Водночас в Каліфорнії видано указ залишити закритими парки й пляжі. Губернатор Аризони прийняв рішення продовжити зобов’язання залишатися вдома до 15 травня. У Флориді дозволять відновити роботу ресторанам і магазинам, однак обмежать кількість клієнтів усередині.

У Західній Вірджинії з четверга, 30 квітня, можуть відновити роботу стоматологічні клініки, а церкви, ресторани та салони відкриються тільки з наступного тижня.

Відзначається, що на цей час в Сполучених Штатах Америки зафіксовано вже 1 042 874 підтверджених випадки зараження коронавірусом.

При цьому 61 ​​123 особи в США померли від COVID-19.

Також повідомляється, що в Лос-Анджелесі почали вільне тестування на коронавірус для всіх жителів. Однак пріоритет в черзі все одно мають мешканці з симптомами хвороби.

Натомість на думку деяких фахівців, занадто швидке зняття обмежень може призвести до відновлення гострої фази поширення вірусу в США.

В Університеті штату Айова рекомендували пом’якшувати карантинні обмеження в країні поступово протягом близько двох тижнів, щоб не викликати нову хвилю епідемії.