Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг”.

“У відносній більшості українці вважають, що жінки достатньо представлені в різних суспільних сферах. Однак майже 40% опитаних переконані, що жінок занадто мало в політиці, 30-35% вважають, що їх недостатньо в правоохоронних органах, 26% – в армії, 19 % – в бізнесі”, – йдеться в звіті.

В той же час близько третини опитаних вважають, що в медицині і освіті жінок занадто багато.

“Цікаво, що саме жінки, а не чоловіки часто говорили про недостатню кількість жінок в силових органах, політиці, науці і бізнесі”, – сказано в звіті.

Уточнюється, що соціальне дослідження було проведено серед 2000 українців старше 18 років в період 21-25 лютого 2020 року. Помилка в розрахунках може становити не більше 2,2%.