Вокаліст рок-гурту U2 Боно, акторка Пенелопа Крус та інші знаменитості озвучили анімаційний серіал про пандемію коронавірусу та вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Серіал під назвою “Pandemica” був опублікований на YouTube-каналі некомерційної організації One Campaign, яка була заснована Боно.

Анімаційний серіал присвячений рівному доступу всіх людей до вакцини проти коронавірусу і є частиною кампанії, спрямованої на боротьбу з пандемією COVID-19.

“Жодна країна не є островом під час пандемії. Нам потрібні вакцини скрізь, інакше COVID-19 нікуди не дінеться”, – йдеться у підписі до однієї з серій.

Дія серіалу відбувається в уявному світі Пандеміка. У ньому розповідається про необхідність колективного імунітету і про перешкоди на шляху до цього.

“Анімований світ “Pandemica” доносить до нас просту істину: місце вашого проживання не повинно визначати, чи отримаєте ви життєво важливий препарат чи ні. Хоча багато хто з нас все ще чекають своєї черги на вакцинацію, ми повинні зробити все можливе, щоб мільярди людей по всьому світу не були обділені. Очевидно, що це правильно, але це також єдиний вихід із цієї пандемії для всіх нас. Якщо вакцина є не скрізь, ця пандемія нікуди не дінеться”, – зазначив Боно, коментуючи ідею серіалу.

Всього вийшло 7 серій, із різними сюжетами та персонажами.

Героїв озвучили сам Боно, акторка Пенелопа Крус, актор Патрік Джей Адамс, актор Семуел Арнольд, акторка Конні Бріттон, акторка і драматург Данай Гуріра, комік Кумейл Нанджіані, актор Майкл Шин та інші.

Усі сім епізодів доступні з перекладами або субтитрами на французьку, німецьку, італійську, нідерландську, іспанську мови.