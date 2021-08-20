Рада національної безпеки і оборони надала ряд доручень щодо невиконання приватною компанією "Міжнародні авіалінії України", співвласником якої є Ігор Коломойський, своїх зобов'язань.

Про це йшлося на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Так, РНБО надала уряду кілька протокольних доручень стосовно ситуації з компанією “Міжнародні авіалінії України”.

Для гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі Кабмін має затвердити план, що передбачатиме мінімізацію ризиків через заборгованість МАУ перед ДП “Обслуговування повітряного руху України” і ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

Також уряд має мінімізувати ризики щодо унеможливлення забезпечення Державною авіаційною службою України комплексних польотів через заборгованість МАУ.

Йдеться також про мінімізацію ризиків припинення рейсів МАУ — як зовнішніх, так і внутрішніх — у з огляду на незадовільне фінансове становище.

“На це Кабінету міністрів відводиться рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що тієї ситуації, яка свого часу була з “Аеросвітом”, щоб вона жодним чином не повторилася”, — прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

Борги МАУ

Як відомо, МАУ, співвласником якої є Ігор Коломойський, є найпотужнішим гравцем авіаринку України. Компанія має найбільшу кількість перевезень, і від неї залежить напряму добробут аеропорту “Бориспіль”. Також МАУ володіє 100% компанії “Інтеравіа”, яка здійснює наземне обслуговування авіарейсів інших перевізників, не лише в “Борисполі”, але й в інших аеропортах.

При цьому МАУ з 2015 року не сплачує авіаційний збір – а це два долари з кожного пасажира та платежі з багажу. І на весну 2020-го ця сума становила 300 мільйонів гривень, з яких у жовтні 2020 року МАУ заплатила аж 4,6 млн грн.

Також з 2018 року компанія не вносить плату за аеронавігаційні послуги державному підприємству “Украерорух”. У 2020 повідомлялося, що МАУ заборгувало понад 1,2 мільярда гривень. В лютому 2021 року повідомлялося про заборгованості на суму 1,3 млрд.