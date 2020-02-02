Про це пише видання The Guardian.

“Сьогодні ми покидаємо Європейський союз … Багато людей не вірили, що цей момент коли-небудь настане”, – сказав Джонсон.

Джонсон не згадав слово “Brexit”, яке Даунінг-стріт виключив з урядових заяв, пообіцявши натомість “поширювати надію і можливості у всіх куточках Великобританії”.

”

Для багатьох людей – це дивовижний момент надії, момент, який вони думали, ніколи не настане. І багато, звичайно, переживають почуття тривоги і втрати. Звичайно, є третя група – можливо, найбільша – яка почала турбуватися про те, що весь політичний спір ніколи не закінчиться. Я розумію всі ці почуття, і наша робота як уряду – моя робота – зараз зібрати цю країну разом і просунути нас вперед. І найважливіше, що потрібно сказати сьогодні ввечері, це те, що це не кінець, а початок.

Це момент, коли світанок і завісу піднімається на новий акт в нашій великій національній драмі. І так, це частково пов’язано з використанням цих нових повноважень – цього знову здобутого суверенітету – для здійснення змін, за які проголосували люди.

Будь то шляхом контролю імміграції або створення вільних портів, звільнення нашої рибної промисловості або укладення угод про вільну торгівлю.

Або просто робити наші закони і правила на благо людей цієї країни. І, звичайно, я думаю, що це правильно, корисно і демократично. Тому що при всіх своїх сильних сторонах і при всіх своїх чудових якостях ЄС розвивався більш 50 років в напрямку, який більше не підходить цій країні. І це судження, яке ви, люди, тепер підтвердили на виборах. Не один раз, а двічі.

Мова йде не тільки про якомусь правовому звільнення. Це потенційний момент реального національного оновлення і змін. Це світанок нової ери … Це момент, коли ми дійсно починаємо об’єднуватися і підніматися.

Перемога над злочинністю, трансформація нашої Національної служби охорони здоров’я і поліпшення освіти завдяки чудовим технологіям. Найбільше зростання нашої інфраструктури з часів викторианцев. Ми будемо поширювати надію і можливості в кожній частині Великобританії.

І якщо ми зможемо зробити це правильно, я вірю, що з кожним місяцем у нас буде рости впевненість не тільки в нашій країні, а й за кордоном. І в нашій дипломатії, в нашій боротьбі зі зміною клімату. У наших кампаніях за права людини або освіту жінок або вільну торгівлю ми знову покажемо м’язи, які ми не використали протягом десятиліть.

…

Ми хочемо, щоб це стало початком нової ери дружнього співробітництва. Між ЄС та енергійної Великобританією, яка одночасно є великою європейською державою.

І коли я дивлюся на неймовірні активи цієї країни. Наші вчені, наші інженери, наші провідні світові університети, наші збройні сили. Коли я дивлюся на потенціал цієї країни, яка чекає на звільнення. Я знаю, що ми можемо мати приголомшливий успіх, які б не нерівності дороги спереду не були.

Я знаю, що у нас все вийде. Ми підкорилися волі народу”.