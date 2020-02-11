Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає неприйнятними гастролі українських артистів на території Росії в умовах агресії на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

При цьому міністр висловив думку, що неправильно забороняти артистам гастролювати в РФ.

“Я говорив, що є речі, які нормують відносини між країнами. Культурна сфера – є тим, що унормовує відносини. У нас ненормальні відносини з Росією. Вони сьогодні наш ворог. І я вважаю, коли наші артисти їздять до Росії виступати – це автоматично призводить до унормування відносин. Я точно з цим не можу погодитися. Щодо заборон, санкцій та інше – це складне питання, тому що забороняти – це неправильно, я вважаю“, – наголосив Бородянський.

Він додав, що у нього зараз немає рішення, як можна врегулювати це питання.

Коментуючи майбутнє турне російськими містами колишнього радника президента Володимира Зеленського – лікаря Євгена Комаровського, міністр заявив:

“Я сказав: я вважаю, що це неправильно. Я категорично проти такого нормування відносин з Росією. Через який інструмент зробити це нормування неможливим – у мене зараз немає відповіді швидкої”.

Бородянський уточнив, що поки не займався питанням гастролей артистів у Росії.

“Питанням гастролей наших артистів за кордоном я не займався. І у мене зараз немає ґрунтовної відповіді, що треба з цим робити. Але у мене є оцінка, що це неправильно. І тут не спрацювали етичні норми. Ми розробляємо елементи, і ми запропонуємо суспільству ці елементи”, – запевнив він.

При цьому міністр вважає невдалою ідею про додатковий податок для артистів, які гастролюють у Росії.

“Мені не дуже подобається ця історія з додатковими податками, чесно кажучи. Тому що це означає, що можна відкупитися”, – зазначив Бородянський.