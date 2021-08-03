Соціальна мережа Twitter співпрацюватиме з міжнародними інформаційними агенціями Associated Press та Reuters для швидкого надання правдивої інформації.

Про це повідомляє Reuters.

Передбачається, що Twitter використовуватиме контент новинних медіа, щоб підвищити точність даних, які публікуються в соцмережі.

Додамо, що це перший випадок, коли соцмережа співпрацюватиме з медіа. Раніше таку практику не використовували.

Представник Twitter додав, що компанія співпрацюватиме окремо як з AP, так і з Reuters. Агенції не будуть взаємодіяти між собою.

Водночас представники інформаційних агенцій кажуть, що раді долучитися до боротьби з дезінформацією.

“Довіра, точність і неупередженість лежать в основі того, що Reuters робить кожен день. Ці цінності також рухають нашим прагненням зупинити поширення дезінформації”, – заявив керівник підрозділу по збору новин UGC в Reuters Хейзел Бейкер.

Віцепрезидент з глобального розвитку бізнесу Associated Press Том Янушевський зазначив, що агентство радіє, що “масштаб і швидкість AP буде використовуватися в мікроблогах”.