Twitter запускає пілотну версію модуля "Магазин", у якому бренди зможуть показувати свої товари на сторінках в соцмережі.

Про це повідомив менеджер по продукту Twitter Брюс Фальк.

Фальк нагадав, що у 2015 році Twitter тестував різні можливості, пов’язані з купівлею товарів, однак відмовився від цього, щоб зосередитися на інших областях. Тепер соцмережа повертається до цього.

“Сьогодні ми запускаємо пілотну версію модуля “Магазин”, — сповістив він.

Так, деякі бренди з США зможуть показувати свої продукти у спеціальному просторі в верхній частині профілю. Користувачі зможуть обирати в каруселі певні продукти, натискати на них і отримувати інформацію. При цьому не потрібно буде залишати додаток.

“За допомогою цього пілотного проєкту ми дізнаємося, як наша зацікавлена, чуйна і балакуча аудиторія реагує на продукти, які емоційно заряджені (наприклад, нова футболка улюбленої спортивної команди) або які мають тривалий вплив (наприклад, новий режим догляду за шкірою). Це. по суті, дасть нам можливість постійно дізнаватися, які враження від покупок люди в Twitter вважають за краще”, — пояснив менеджер.

Платформа розглядає це як один з кроків до створення професійних профілів, які почали впроваджувати раніше.