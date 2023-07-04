Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель наступного тижня відвідає Китай для зустрічей з китайськими офіційними особами. Ця поїздка відбудеться, коли Європа намагається з’ясувати, як впоратися з економічним суперництвом з Китаєм.

Джерело: Bloomberg

За словами посла ЄС у Пекіні Хорхе Толедо, Жозеп Боррель прибуде до Пекіна в понеділок, 10 липня, і зустрінеться з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом та іншими високопоставленими особами.

Толедо заявив на Всесвітньому форумі миру в Пекіні, що Брюссель продовжуватиме підіймати “стратегічні питання” з Китаєм, включаючи практику прав людини та війну Росії в Україні. Обидві сторони продовжать діалог з економічних і торгових питань, ймовірно, у вересні, і можуть провести саміт лідерів наприкінці року, додав він.

“Ми хочемо взаємодіяти з Китаєм у всіх питаннях, у нашому партнерстві, у нашій конкуренції та нашому системному суперництві”, — сказав Толедо.

Поїздка Борреля відбувається в той момент, коли Пекін намагається переконати Європу зайняти менш агресивну позицію, ніж США, які запровадили низку експортних заходів щодо Китаю, щоб обмежити його доступ до передових технологій.

Напередодні Пекін загострив цю суперечку, наклавши обмеження на експорт двох металів, які мають вирішальне значення для частин напівпровідникової, телекомунікаційної та електромобільних галузей.

Поїздка Борреля відбудеться після поїздки верховного представника ЄС з питань клімату Франса Тіммерманса, який цього тижня зустрінеться з китайськими посадовцями з питань клімату, біорізноманіття та захисту навколишнього середовища.