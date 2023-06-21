Джерело: Associated Press.
Слова президента США прокоментувала речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. Висловлювання Байдена з’явилися через день після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, де відбулася зустріч із Сі Цзіньпінем.
Американський президент зазначив, що Сі “дуже засмутився” через те, що США збили аеростат. Начебто глава КНР не знав, що той “збився з курсу” та залетів у небо над Штатами. Після цього пролунала заява про диктатора.
“Зауваження США надзвичайно абсурдні та безвідповідальні”, – сказала Мао.
Речниця МЗС наголосила, що слова Байдена “повністю суперечать фактам і серйозно порушують дипломатичний протокол, а також серйозно зазіхають на політичну гідність Китаю”. Також Пекін висловлює рішучий протест і вважає заяви президента США “політичною провокацією”.
- Президент США Джо Байден заявив, що після зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном відчутний прогрес у відновленні американо-китайських відносин. Американський політик також провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів у Пекіні заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню. На зустрічі з Сі Цзіньпіном американський посадовець додав, що США та Китай досягли прогресу та домовленостей “щодо деяких конкретних питань“.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про свої зустрічі в Пекіні та переговори з китайськими офіційними особами відносно повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомив речник Держдепу Метт Міллер.