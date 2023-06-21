Джерело: Associated Press.

Слова президента США прокоментувала речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. Висловлювання Байдена з’явилися через день після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, де відбулася зустріч із Сі Цзіньпінем.

Основною метою зустрічей було розмороження дипломатичних відносин між країнами після скандалу з розвідувальним китайським аеростатом, який на початку лютого опинився у повітряному просторі США.

Американський президент зазначив, що Сі “дуже засмутився” через те, що США збили аеростат. Начебто глава КНР не знав, що той “збився з курсу” та залетів у небо над Штатами. Після цього пролунала заява про диктатора.

“Зауваження США надзвичайно абсурдні та безвідповідальні”, – сказала Мао.

Речниця МЗС наголосила, що слова Байдена “повністю суперечать фактам і серйозно порушують дипломатичний протокол, а також серйозно зазіхають на політичну гідність Китаю”. Також Пекін висловлює рішучий протест і вважає заяви президента США “політичною провокацією”.