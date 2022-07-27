Наступним генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу може стати британський політик та поки діючий прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Депутати-консерватори та українські політики підтримують ідею, аби Борис Джонсон став наступним генеральним секретарем НАТО. Проте скептики зауважують, що, ймовірно, кандидатура Джонсона буде ветована французами.

Діючий генсек НАТО Єнс Столтенберг піде у відставку вже у вересні наступного року і високопосадовці-консерватори активно підтримують кандидатуру Джонсона, як його наступника.

Аби обійняти посаду генсека НАТО – кандидатуру якого під час голосування повинні одностайно підтримати всі члени Альянсу – Борису Джонсону доведеться відмовитись від свого депутатського мандата.

Саме британського кандидата на роль очільника НАТО пророкують давно, оскільки США не довіряють жодному із представників Європейського Союзу, які є претендентами на цю посаду. Все через те, що ЄС неодноразово озвучував плани щодо нової армії Євросоюзу.

Щодо Великої Британії, то вона також має довіру від країн Балтії. Більш того, Борис Джонсон отримав міжнародний авторитет за допомогу у створенні коаліції проти президента РФ Володимира Путіна.

Член британського парламенту від Консервативної партії та член спецкомітету з питань оборони Річард Дракс заявив, що підтримав би кандидатуру Джонсона, якби останній захотів стати генсеком НАТО.

“Будь-який видатний британець був би чудовим вибором. Якщо Борис Джонсон хоче зробити це, звичайно, я б його підтримав”, – сказав Дракс.

Інший член британського парламенту та комітету з питань оборони Марк Франсуа зауважив, що суспільство, ймовірно, роками сперечатиметься щодо того, що залишив після свого прем’єрства Джонсон, однак жодних суперечок не виникне щодо питання його рішучої підтримки України перед обличчям російської агресії.

“Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, я підозрюю, що він міг би покластися на президента Зеленського”, – додав він.

Девід Джонс, ексміністр з питань Brexit зауважив, що Джонсон фактично, очолив західну відповідь Путіну.

“Саме Борис поїхав до Швеції та Фінляндії та закликав лідерів обох країн подати заявки на членство в НАТО, що вони, звісно, ​​і зробили”, – сказав він.

Підтримують кандидатуру Джонсона на посаду генсека НАТО і українські політики, зокрема нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

“Керівництво Бориса Джонсона під час цієї війни забезпечило надання життєво важливих військових, економічних і гуманітарних поставок Україні.Велика Британія була одним із наших найважливіших прихильників і запровадила значні санкції проти Росії. Він був би правильною людиною, щоб замінити Єнса Столтенберга, оскільки він розуміє виклики, з якими стикаються НАТО і Захід”, – сказав Гончаренко.

Однак не всі британські посадовці готові підтримати кандидатуру Джонсона. До прикладу ексначальник британської армії лорд Даннат заявив, що не може підтримати цю ідею через характер Джонсона.

“Безсумнівно, він зробив багато хороших речей, і наша цілковита підтримка України є фантастичною. Але я боюся, що це особисті речі, відсутність чесності, відсутність довіри. Відверто кажучи, ми не хочемо ще більше висміювати Бориса Джонсона на міжнародній арені. Він — національна ганьба”, – додав він.

Ще один представник міноборони Великої Британії на умовах анонімності також висловив сумніви щодо Бориса Джонсона. На його думку, британець не зможе очолити НАТО, оскільки проти цього буде Франція.

“Реальність така, що секретарів НАТО призначають одноголосним рішенням. Будь-яка країна може накласти вето. Як ви думаєте, президент Макрон висунув би Бориса Джонсона на посаду секретаря НАТО?”, – заявив він.

Варто зауважити, що нового очільника НАТО повинні були б обрати вже у вересні 2022 року. Однак зміну керівництва відклали на рік через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.