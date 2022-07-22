Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від того, хто очолюватиме Сполучене Королівство — Борис Джонсон

Про це йдеться на урядовому сайті Великої Британії.
“Він наголосив на незмінній рішучості Великобританії підтримувати український народ і сказав, що рішучість не похитнеться, незалежно від того, хто стане наступним прем’єр-міністром Великобританії. Президент Зеленський подякував прем’єр-міністру за непохитну підтримку України та за добрі слова в останньому зверненні до парламенту”, — йдеться в повідомленні.
Також прем’єр-міністр згадав нещодавні кроки, які Велика Британія вжила для посилення опору України, зокрема навчання тисяч українських військових. Держава працює над розширенням цієї навчальної діяльності, зокрема шляхом залучення міжнародних партнерів.
Джонсон привітав сьогоднішнє підписання за посередництва ООН угоди щодо вивезення зерна з України через Чорне море та припинення блокади з боку Росії.
Водночас зазначається, що тривають дискусії щодо проведення “Євробачення-2023” наступного року. Прем’єр-міністр підкреслив, що де б не проводився пісенний конкурс, це має бути подія, яка прославляє та вшановує Україну та її народ.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав оплески під час свого останнього на посаді виступу у парламенті.
- Нагадаємо, що 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.
- Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU) заявила, що пісенний конкурс не буде проходити в Україні у 2023 році. “Євробачення” не може пройти через безпекову ситуацію.
- Після того, як організатори “Євробачення-2023” заявили, що ведуть переговори про його проведення у Великій Британії через війну, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що “Україна може і повинна приймати пісенний конкурс”.