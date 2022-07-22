Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від того, хто очолюватиме Сполучене Королівство — Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, запевнивши, що його держава підтримуватиме Україну незалежно від того, хто очолюватиме Сполучене Королівство.

Про це йдеться на урядовому сайті Великої Британії.

“Він наголосив на незмінній рішучості Великобританії підтримувати український народ і сказав, що рішучість не похитнеться, незалежно від того, хто стане наступним прем’єр-міністром Великобританії. Президент Зеленський подякував прем’єр-міністру за непохитну підтримку України та за добрі слова в останньому зверненні до парламенту”, — йдеться в повідомленні.

Також прем’єр-міністр згадав нещодавні кроки, які Велика Британія вжила для посилення опору України, зокрема навчання тисяч українських військових. Держава працює над розширенням цієї навчальної діяльності, зокрема шляхом залучення міжнародних партнерів.

Джонсон привітав сьогоднішнє підписання за посередництва ООН угоди щодо вивезення зерна з України через Чорне море та припинення блокади з боку Росії.

Водночас зазначається, що тривають дискусії щодо проведення “Євробачення-2023” наступного року. Прем’єр-міністр підкреслив, що де б не проводився пісенний конкурс, це має бути подія, яка прославляє та вшановує Україну та її народ.