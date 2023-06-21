Повідомляє Борис Джонсон в Twitter
Перед конференцією в Лондоні Джонсон опублікував відео, де сказав: “Ми повинні зосередитися на українському контрнаступі і переконатися, що українці мають все, що їм може знадобитися”.
Він також додав, що “марно просто надавати українцям допомогу бронетехнікою, якщо вони також не мають переваги в повітрі”.
Сьогодні, 21 червня, дипломати з десятків країн зустрінуться в Лондоні, щоб взяти участь у дводенній конференції щодо допомоги Україні у відновленні.
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