Повідомляє Борис Джонсон в Twitter

Перед конференцією в Лондоні Джонсон опублікував відео, де сказав: “Ми повинні зосередитися на українському контрнаступі і переконатися, що українці мають все, що їм може знадобитися”.

Він також додав, що “марно просто надавати українцям допомогу бронетехнікою, якщо вони також не мають переваги в повітрі”.

Сьогодні, 21 червня, дипломати з десятків країн зустрінуться в Лондоні, щоб взяти участь у дводенній конференції щодо допомоги Україні у відновленні.